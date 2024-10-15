Москва и Ереван обсуждают пограничную службу на границе с Ираном

Ситуация с российскими пограничниками на армяно-иранской границе сейчас находится на стадии обсуждения, рассказал глава СНБ Армении Армен Абазян.
Прежде всего он сообщил о существовании предварительной договоренности, согласно которой со следующего года в пункте пропуска "Агарак" полноценную службу будут вести армянские пограничники.
"А относительно совместной службы на армяно-иранской границе в целом сейчас идут обсуждения"
– Абазян
Руководитель спецслужбы также заявил, что в перспективе охрана границы с Исламской Республикой может в несколько этапов перейти к армянским пограничникам. Однако пока никакого решения о выводе пограничников не принималось.
Напомним, восьмого октября президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян провели встречу в Москве. На ней главы государств договорились, что российские пограничники покинут КПП на границе Армении и Ирана. Службу нести там будут армянские пограничники.
Стоит отметить, что ранее российские пограничники уже ушли из одного из армянских пограничных пунктов. Уже почти три месяца они не находятся в аэропорту "Звартноц" в Ереване.