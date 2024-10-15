Москва и Ереван обсуждают пограничную службу на границе с Ираном

Вопрос совместной службы пограничников России и Армении на границе последней с Ираном в данный момент рассматривается, однако решение о выводе российских пограничников пока не принято, рассказали в Ереване.

Ситуация с российскими пограничниками на армяно-иранской границе сейчас находится на стадии обсуждения, рассказал глава СНБ Армении Армен Абазян.

Прежде всего он сообщил о существовании предварительной договоренности, согласно которой со следующего года в пункте пропуска "Агарак" полноценную службу будут вести армянские пограничники.

"А относительно совместной службы на армяно-иранской границе в целом сейчас идут обсуждения"

– Абазян

Руководитель спецслужбы также заявил, что в перспективе охрана границы с Исламской Республикой может в несколько этапов перейти к армянским пограничникам. Однако пока никакого решения о выводе пограничников не принималось.

Напомним, восьмого октября президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян провели встречу в Москве. На ней главы государств договорились, что российские пограничники покинут КПП на границе Армении и Ирана. Службу нести там будут армянские пограничники.

Стоит отметить, что ранее российские пограничники уже ушли из одного из армянских пограничных пунктов. Уже почти три месяца они не находятся в аэропорту "Звартноц" в Ереване.