Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Со следующего года армяно-иранский и армяно-турецкий участки границы будут охранять только армянские военные. В июле сотрудники ФСБ уже завершили службу в аэропорту Звартноц в Ереване, которая длилась 32 года.

Почему российские пограничники охраняли армянские границы?

Когда в декабре 1991 года пограничная служба СССР была распущена, рубежи бывших союзных республик стали фактически прозрачными. В условиях растущей угрозы международного терроризма дефицит кадрового состава не позволял быстро сформировать эффективную систему безопасности постсоветского пространства. Решение этих проблем было под силу только России, сохранившей необходимую материальную базу. Примером того, как российские пограничники несли службу далеко за пределами своих рубежей, стал Таджикистан, где в июле 1993 года они вступили в неравный бой с превосходящими силами террористов на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда.

В Армении российские пограничники заступили на боевое дежурство в 1992 году. Так Ереван решал сразу две проблемы: комплектации штата пограничников, а также содержания необходимой инфраструктуры.

Почему российские пограничники покидают Армению?

С момента прихода к власти Никола Пашиняна Ереван демонстрировал нежелание сохранять присутствие российских военных на своей территории. Фактически процесс денонсации военного сотрудничества начался с демонстративно пассивного участия Армении в работе ОДКБ. Пашинян ориентируется на Запад, поэтому российские пограничники воспринимаются в Армении как избыточный элемент, нарушающий новую архитектуру безопасности, которая якобы должна соответствовать суверенному статусу Армении.

Кто заменит российских пограничников в Армении?

Пашинян заявил, что с 1 января 2025 года российских пограничников заменят их армянские коллеги, а вся ранее построенная инфраструктура будет передана СНБ Армении. Возможно, армянские подразделения будут нести службу не одни. В качестве вероятных «сменщиков» россиян называют Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex), которое с 2022 года сотрудничает с силовыми структурами Армении в сфере либерализации визового режима и взаимодействия миграционной служб.

Состояние ВС Армении не позволяет ей создать полноценные пограничные войска, а сил СНБ для охраны границы недостаточно. Поэтому поползли слухи, что Ереван может заключить бессрочный договор с одной из западных ЧВК, которая возьмет на себя ответственность за охрану армянских рубежей. Правда, подобное сотрудничество может стать катализатором дипломатического напряжения в отношениях с ближайшими соседями. В частности, власти Ирана выступают против любой инициативы Еревана размещать на своей границе кого-либо кроме своих пограничников.

Перспективы военного присутствия России в Армении

В сложившейся ситуации пребывание российской 102-й военной базы на территории Армении также может подойти к концу. Последовательный демонтаж общей с Россией системы безопасности декларируется как естественное следствие в условиях изменившихся условий. Азербайджан и Турция более не признаются врагами, а региональная политика выстраиваться вокруг идеи дипломатического сближения со всеми соседями. Правда, подписывать мирный договор с Азербайджаном Ереван не торопиться.