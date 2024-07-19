Вестник Кавказа

Дагестан получит индивидуальную программу развития электроэнергетики

Дагестан получит индивидуальную программу развития электроэнергетики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане реализуют системную программу по улучшению работы энергетического комплекса в регионе. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев. Она поможет решить проблемы в этой сфере, острые для региона.

В Дагестане будет разработана индивидуальная программа по улучшению работы системы энергоснабжения для качественного обеспечения региона электроэнергией. Меры для реализации программы были обсуждены в ходе совещания с участием главы Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым, который накануне прибыл в регион с рабочим визитом, и главой республики Сергеем Меликовым.

По словам Цивилева, это необходимо в связи с периодическими авариями и сбоями в работе электроэнергетического комплекса в регионе, которые происходят в основном зимой и летом. 

"Разработка индивидуальной программы развития электроэнергетики региона позволит решить имеющиеся проблемы и стимулировать дальнейший рост экономики"

– Сергей Цивилев

Для повышения надежности энергосистемы в Дагестане, говорилось на совещании, помимо разработки программы по развитию электроэнергии, необходимо выполнить ряд дополнительных мер: 

  • повышение нормативов потребления электроэнергии,
  • предотвращение самовольного подключения к электросети, 
  • увеличение мощности Чиркейской ГЭС до 1100 МВТ. 

"Для повышения надежности энергосистемы Республики Дагестан в летний и зимний максимумы нагрузок и недопущения рисков ограничений потребителей в 2024 году будет установлено и заменено 38 силовых трансформаторов с увеличением мощности на 300 МВА"

– Цивилев

Как подчеркнул министр в ходе своего выступления, данный комплекс мер уже во многом позволит решить имеющиеся проблемы в регионе и обеспечить дальнейшее развитие электроэнергетики.

"Меры направлены на ликвидацию годами накопленных критических проблем и обеспечения функционирования электросетевого комплекса"

– министр

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