Вестник Кавказа

Военно-Грузинская дорога закрылась для проезда в Северной Осетии

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Из-за схода села в Грузии МЧС по Северной Осетии временно перекрыло проезд по Военно-Грузинской дороге в целях обеспечения безопасности автомобилистов. До возобновления движения необходимо искать иной способ проезда.

Временно закрыт проезд по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии по направлению к границе России и Грузии. Причиной стал сход сели, рассказали в МЧС по республике.

«В связи со сходом селя на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:20 26 июля до особого распоряжения»

- МЧС по Северной Осетии

Чрезвычайные службы просят автомобилистов рассчитывать маршрут, исходя из ситуации, заранее.

Военно-Грузинская дорога идет по Главному Кавказскому хребту и соединяет Владикавказ с Тбилиси. Дорога имеет длину в 208 км. Единственный КПП на пути находится на российско-грузинской границе в Верхнем Ларсе и Дариали. На днях та скопилась пробка более чем из 2,8 тыс грузовиков. Транзитный проезд был ограничен из-за нехватки мест на автостоянках.

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