«Верхний Ларс» осаждает более тысячи легковушек и фур 

На КПП «Верхний Ларс» въезда в Грузию ждет около тысячи авто. В электронной очереди находится порядка 3 тыс автомобилей.

На границе между Северной Осетией и Грузией переезда ждут около 1,2 тс автомобилей. Одной из основных причин таких транспортных заторов является отсутствие эффективной системы предварительной записи на электронную очередь на границе с Грузией. Водители вынуждены стоять в очереди на пропуск несколько часов, иногда даже дни.

«На контрольно-пропускном пункте в очереди на выезд из России в Грузию на территории Северной Осетии находятся 1,2 тыс. машин, в электронной очереди - порядка 3 тыс»

– глава республики Сергей Меняйло

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимо принимать срочные меры. Одним из вариантов является внедрение системы предварительной записи на электронную очередь на границе с Грузией. Это позволит эффективнее распределять поток автомобилей и сократить время ожидания на КПП. Кроме того, увеличение числа сотрудников, осуществляющих контроль и проверку документов, также поможет ускорить процесс пропуска через границу.

Важно также информировать водителей заранее о возможных задержках на границе, чтобы они могли принять решение об изменении маршрута или времени отправления. Внедрение современных технологий и оптимизация системы прохождения пограничного контроля помогут избежать больших транспортных заторов и обеспечат более эффективное движение транспорта.