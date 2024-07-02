Верхний Ларс переполнен - скопилось 3,2 тыс грузовиков

В очереди на "Верхнем Ларсе" сегодня скопилось более 3,2 тыс большегрузов. Власти Северной Осетии ввели ограничение на въезд нового грузового транспорта до тех пор, пока пробка на границе с Грузией не уменьшится.

Сегодня ситуация на российско-грузинской границе сложная, возможности пересечь границу со стороны России ожидают в районе ТПП "Верхний Ларс" несколько тысяч грузовиков.

В регионе из-за скопления транзитного транспорта введен режим повышенной готовности, в Северную Осетию ограничен въезд грузовиков до тех пор, пока ситуация на границе не улучшится и на стоянках не появятся свободные места, объявил глава региона Сергей Меняйло.

На "Верхнем Ларсе" работает 12 полос для грузовых автомобилей, 24 - для легковых, две полосы предназначены для проезда автобусов через границу России и Грузии, еще одна полоса на КПП - резервная.