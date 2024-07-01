"Верхний Ларс" встречает большой наплыв туристов

С приходом настоящего лета российские туристы массово выезжают на отдых в соседнюю Грузию, что уже сказывается на пропускной способности российско-грузинской границы – пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" работает в авральном режиме.

Власти Северной Осетии из-за большого наплыва туристов ввели режим повышенной готовности у государственной границы России с Грузией из-за увеличения потока транзитного транспорта, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Введение режима повышенной готовности обосновано тем, что у нас установилась жаркая погода – в этих условиях необходимо организовать транспортные потоки так, чтобы не допустить образования очередей непосредственно перед госграницей"

- Сергей Меняйло

Сейчас на границе скопилось более 2 тыс автомобилей, причем легковушек у же больше чем большегрузов, власти уже планируют ограничить в республику въезд трейлеров, освободив их спецстоянки для машин туристов, отметил глава региона.

В то же время он поручил позаботиться о тех, кто ждет своей очереди для проезда в соседнюю страну - обеспечить их питьевой водой и организовать работу медицинских бригад, - добавил глава региона, отметив: режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.