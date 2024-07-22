Вестник Кавказа

В Ставропольском крае планируют ввести туристический налог

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© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Власти Пятигорска собираются включить в число плательщиков турналога санатории. В городской администрации отмечают, что сейчас город недополучает примерно 100 млн рублей.

В городе Пятигорске Ставропольского края в 2025 году будет действовать туристический налог, куда хотят включить санатории. Об этом рассказал градоначальник Дмитрий Ворошилов.

Накануне в администрации Пятигорска обсуждался проект изменений в налоговый кодекс РФ об отмене курортного сбора и введении туристического налога. Однако участники совещания исключили санатории из числа налогоплательщиков. 

 

"Получается следующая математика: в 2025 году город получил бы от курортного сбора 125 млн рублей, то уже по новому закону сбор за 2025 год составит всего 22 млн рублей. Отдыхающие в здравницах тоже нагружают городскую инфраструктуру" 

– глава администрации Пятигорска Дмитрий Ворошилов

Курортный сбор был введен экспериментально в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Крыму и городе Санкт-Петербурге. Он представляет собой дополнительный платеж помимо оплаты за проживание. Со следующего года курортный сбор будет заменен туристическим налогом и регионы будут сами решать – вводить его или нет.

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