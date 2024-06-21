Вестник Кавказа

Международный фестиваль анимационных фильмов стартовал в Казахстане

логотип Международного фестиваля анимационных фильмов в Алматы
© Фото: соцсети Международного фестиваля анимационных фильмов в Алматы
Сегодня в Казахстане открылся Международный фестиваль анимационных фильмов, на котором будут представлены работы из десятков стран. Мероприятие продлится три дня. 

В пятницу, 26 июля, в Алматы состоялось открытие Международного фестиваля анимационных фильмов. В нынешнем году в его конкурсную программу прошло 80 мультфильмов из более чем 50 стран. 

На фестивале будут представлены лучшие анимационные работы из России, Казахстана, Германии, Соединенных Штатов, Канады, Японии и других стран. В этот раз конкурсная программа состоит из 6 номинаций. Определять победителей будет жюри. 

Фестиваль продлится три дня и завершится в это воскресенье, 28 июля.

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