В чем причина успеха иранского кино?

Несмотря на цензуру, политические препоны и международные санкции, современные иранские режиссеры и актеры завоевывают главные призы Канн, Берлинале и Венеции. Что стоит за этим феноменом? И как авторы превратили ограничения в творческую силу?

В мире, где громкие блокбастеры и спецэффекты доминируют в кинопрокате, иранское кино остается островком созерцательности, где человеческие истории говорят громче взрывов.

Иранские режиссеры: между молотом цензуры и наковальней искусства

Асгар Фархади — лицо иранского кино для Запада. Его фильмы «Развод Надера и Симин» (2011) и «Коммивояжер» (2016), получившие «Оскар», исследуют моральные дилеммы через призму семейных драм. Фархади мастерски балансирует между универсальными темами и локальным контекстом, заставляя зрителей всего мира сопереживать героям, чьи решения зависят от законов шариата.

Если Фархади — дипломат, то Джафар Панахи — бунтарь. Под домашним арестом за критику властей он снял «Такси» (2015) на камеру смартфона. Фильм, получивший «Золотого медведя» в Берлине, стал манифестом свободы: Панахи водит такси по Тегерану, беседуя с пассажирами о несправедливости. Его новая работа «3 лица» (2018) — смелый разговор о судьбе женщин в Иране.

Мохаммад Расулоф, чьи фильмы запрещены на родине, в 2020 году получил «Золотого медведя» за «Злых духов нет». Его аллегорические истории о репрессиях и страхе напоминают притчи, где зло носит маски обыденности.

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Ракшан Бани-Этемад - первая леди иранского кино. Ее фильмы (например, «Главная улица», 2015) вскрывают социальные язвы: бедность, гендерное неравенство, коррупцию. Она дает слово тем, кого, как ей кажется, в иранском обществе предпочитают не замечать — женщинам, рабочим, мигрантам.

Иранские актеры: лица невидимых историй

Иранское кино славится натурализмом, и актеры здесь редко играют — они живут. Шахаб Хоссейни, лауреат Каннской премии за лучшую мужскую роль («Коммивояжер»), превращает каждую сцену в психологическую дуэль. Его герои — обычные люди, разрывающиеся между долгом и желанием.

Таране Алидусти, сыгравшая в «Коммивояжере» жену, ставшую жертвой насилия, принесла иранскому кино редкую эмоциональную глубину. Ее молчаливые взгляды и сдержанная игра говорят больше, чем монологи.

Особое место занимают дети-актеры. Фильмы вроде «Дети небес» (1997) Маджида Маджиди показали, что юные актеры могут нести на себе драму взрослых. Сегодня Амир Джадди, звезда «Продавца» (2016), продолжает эту традицию, изображая подростков, сталкивающихся с недетскими вызовами.

Темы иранского кино: за ширмой метафор

Иносказательность – главный язык иранских режиссеров. Вместо черных красок — притчи. Вместо политических лозунгов — истории о семьях.

Этим языком описываются важнейшие явления для иранского общества:

Классовое неравенство. В «Коммивояжере» конфликт между интеллигенцией и рабочим классом становится метафорой раскола общества. Свобода vs традиции. «Герой» (2021) Асгара Фархади исследует, как ложь во имя «чести» разрушает жизни. Положение женщин. Фильм «Дочь» (2021) Резы Миркарими рассказывает о девушке, вынужденной скрывать беременность, чтобы не опозорить семью.

Иранские фильмы на международных фестивалях: триумф вопреки

Иранские фильмы ежегодно покоряют мировые фестивали, но их показ на родине часто ограничен. «Такси» Панахи распространялся на флеш-картах, как запрещенная литература. Однако именно эта «подпольность» придает им особенный смысл и драйв.

В 2022 году фильм «Хитрый лис» Саида Рустаи был номинирован на «Оскар», но снят с голосования по не до конца понятным причинам. Тем не менее картина нашла путь к зрителю, показав высокие рейтинги.

Будущее: новая волна или последний вздох?

Молодые режиссеры, такие как Манья Ахмади («Когда луна восходит», 2023), экспериментируют с формой, смешивая документалистику и вымысел. Их герои — миллениалы, разрывающиеся между соцсетями и исламскими нормами. Однако часто иранское кино снимается за пределами Ирана. Многие авторы эмигрируют, как Алиреза Хоссейни, чей дебют «Тени ветра» (2022) снят в Париже. Сможет ли иранское кино сохранить аутентичность за границей? Ответ, возможно, кроется в его сути: это кино не о политике, а о людях. Пока есть истории о любви, потере и надежде, иранское кино будет жить.