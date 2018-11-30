В чем секрет популярности иранского кино?

Игорь Тен

С начала 1990-х иранский кинематограф стал одним из законодателей мод на мировых фестивалях. Расскажем, почему страна, с достаточно жесткими религиозными и идеологическими установками, презентует работы, отличающиеся творческими находками и ярким авторским стилем.

Вторая волна иранского кино

Прорыв на международные кинорынки стал возможен после появления группы молодых режиссеров ("вторая волна" иранского кино), соединивших национальный колорит сюжетной линии фильмов с самыми современными техническими приемами подачи визуального материала. К их числу относились Аббас Киаростами, Мохсен Махмальбаф, Маджид Маджиди.

Аббас Киаростами стал классиком иранского кино, режиссером международного уровня, первым завоевав высшую награду Каннского кинофестиваля с фильмом "Вкус вишни" в 1997 году. Маджид Маджиди и его работа "Цвет рая" - поэтическая притча о слепом мальчике - заслужили восторженные оценки международных кинокритиков.

Несмотря на достаточно сложные отношения с властями страны, Киаростами всегда подчеркивал, национальный характер своего творчества:

Когда вы берете дерево, уходящее корнями в землю, и переносите его с одного места на другое, дерево больше не будет плодоносить. И если это произойдет, фрукты будут не такими вкусными, какими были на своем первоначальном месте. Это правило природы. Я думаю, что если бы я уехал из своей страны, я был бы таким же, как дерево.

Поэтичность, аллегоричность повествования в сочетании с реалистической подачей материала, подчеркнутый интерес к жизни иранской глубинки, "простых людей" стали визитной карточкой этого поколения иранских кинематографистов. Некоторые критики указывают на "родство" стилистики иранского кино 1990-х с творческими принципами итальянского неореализма и французской "новой волны". Но в данном случае речь идет не о заимствовании приемов, а об их самобытной, творческой переработке.

Показателем странового успеха стал уникальный факт - в 2006 году шесть иранских фильмов разных жанров были представлены на Берлинском кинофестивале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Третья волна иранского кино

Новое поколение иранских кинематографистов, "третья волна", продолжает развивать традиции своих предшественников и учителей. Триумфатором Каннского фестиваля 2021 года (Гран-при конкурса) стал фильм "Герой", снятый Асгаром Фархади, одним из наиболее известных иранских кинодеятелей. В 2012 году Фархади был включен в ежегодный список самых влиятельных людей мира, составленный изданием Time.

Режиссер добился уникального для иностранных авторов результата, дважды получив премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке (драма "Разлука" (2011) и "Коммивояжер" (2016)). О его творческих предпочтениях говорит список из 10 любимых фильмов мирового кинематографа, в который Фархади включил такие ленты как: Расемон (Япония, 1950), Большая дорога (Китай, 1935), Крестный отец (США, 1972), Токийская история (Япония, 1953).

Один из фильмов еще одной ключевой фигуры "третьей волны" Джафара Панахи "Такси" шел в российском прокате. Формально, у ленты нет режиссера, Панахи 80 минут "отрабатывает" водителем такси, снимая на камеру разговоры со своими клиентами и демонстрируя все базовые "срезы" современного иранского общества. Критики Hollywood Reporter отметили:

Удивительно, но Панахи превращает предельно простой и экономичный формат камеры внутри автомобиля в нечто, соответствующее его собственному художественному состоянию и раскрывающее глаза на иранское общество.

Национальное иранское кино

Однако иранское кино это не только международно признанные авторы, но и огромный пласт национального кино, ориентированного на внутренний рынок. К числу наиболее популярных жанров среди иранской аудитории относятся исторические ленты и драмы. В последние годы спросом пользуется кино на военную тему.

Российские зрители могли смотреть фильм "Дамасское время", фильм 2018 года режиссера Эбрахима Хатамики, повествующий о противоборстве иранского экипажа грузового самолета "Ил", эвакуирующего мирных граждан на востоке Сирии, с террористами.

Командующий силами "Кудс", ныне покойный Касем Сулеймани, назвал этот фильм "шедевром". Действительно, по накалу страстей и закрученности сюжета лента ничуть не уступает голливудским блокбастерам. Не поскупились и на технику. Как отметил один из пользователей ЖЖ:

Т-72, Т-54, БМП-1, полтора десятка боевых пикапов, в том числе очень колоритные, ИЛ-76, МиГ-29, Ми-8, Су-25. Хороший фильм, рекомендую к просмотру.

Важной особенность современного иранского кино стал значительный процент женщин-режиссеров – он выше, чем в большинстве западных стран. Возможно, что кто-то из их числа составит новую – "четвертую волну" иранского кинематографа. Фундамент для развития очень прочный.