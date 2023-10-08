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Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Нобелевский комитет сообщает, что премия присуждена «за борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». В Иране новости, мягко говоря, не обрадовались.

Правозащитная деятельность Наргес Мохаммади

Наргес Мохаммади за последние годы неоднократно арестовывалась за свою правозащитную деятельность и в настоящее время находится в тюрьме. В общей сложности она получила тюремный срок на 34 года. В непродолжительные периоды пребывания на свободе она взаимодействует с семьями иранских политических заключенных и оказывает им поддержку.

Находясь в настоящий момент в знаменитой тегеранской тюрьме «Эвин» (где преимущественно отбывают срок осужденные по политическим статьям), Мохаммади на протяжении последних месяцев рассказывает с помощью своих соратников о неприемлемом положении заключенных. В публикуемых от ее имени письмах приводятся сведения о всех видах насилия в отношении содержащихся под стражей. Особое внимание уделяется участникам протестного движения за отмену хиджаба «Женщины, жизнь, свобода» (zan, zendegi, azadi - перс).

Стоит отметить, что Наргес Мохаммади происходит из семьи, многие представители которой в разные годы являлись активными членами протестного движения в Иране. Информационное агентство «Фарс» приводит слова супруга Мохаммади Таги Рахмани, который напомнил, что «семья Наргес по материнской линии в основном состояла из моджахедов [имеются в виду борцы за общественные интересы – прим. автора], которые были казнены. Двоюродные братья Наргес были казнены».

«Символ мира – Касем Сулеймани»

Позиция Нобелевского комитета вызвала осуждение со стороны властей Ирана.

Официальные лица Исламской Республики назвали присуждение Нобелевской премии мира этой правозащитнице «политическим и предвзятым» действием, не упомянув при этом её имени.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обратил внимание в своем комментарии на другого героя. «Самым достойным символом мира во всем мире» он назвал Касема Сулеймани, самого влиятельного генерала Корпуса стражей исламской революции, погибшего в Ираке в результате авиаудара ВВС США. Амир Абдоллахиян не упомянул, однако, что похороны Сулеймани прошли при широкой поддержке правительства, а во время общенационального выступления в 2022 году под лозунгом «Женщины, жизнь, свобода» многие изображения Касема Сулеймани были сожжены протестующими в разных городах Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани охарактеризовал Наргес Мохаммади как человека, «осужденного за неоднократное нарушение законов и совершение преступных деяний». Он добавил:

«Действия Нобелевского комитета мира являются политическим шагом и антииранской политикой некоторых европейских правительств, включая руководство штаб-квартиры Нобелевского комитета, которое разочаровывает, отклоняясь от своих первоначальных целей».

В то же время правительственные СМИ Ирана назвали Наргес Мохаммади «преступницей», «шпионом», «подрывником», и указали на ее сотрудничество с «антиреволюционными группировками». Однако эти издания ничем не подтвердили эти обвинения в адрес известной правозащитницы.

«Наргес разбогатела в тегеранской тюрьме». Что пишут в соцсетях

А вот как на присуждение Наргес Мохаммади Нобелевской премии мира отреагировали персоязычные пользователи соцсетей.

«Попрошу тех, кто дал Нобелевскую премию мира Наргес Мохаммади, срочно направить ее в Сектор Газа для примирения израильтян и палестинцев. Если ее деятельность действительно правильная, то враждующие стороны придут к миру», – эмоционально в соцсети Х отреагировал Гянду (@sabergando).

«Находясь в тюрьме в Тегеране и получив премию от Нобелевского комитета, Наргес разбогатеет настолько, насколько за пределами тюрьмы в Тегеране разбогатеть не смогла бы никогда», - остроумно замечает в Х пользователь Абдолреза Давари (@DavariAbdolreza).

«Победа Наргес Мохаммади больше с кровавым оттенком, нежели мирным. Если вспомнить других лауреатов Нобелевской премии мира в разные годы», – пишет в Х Джавад Ноурузи (@javad_norozy).