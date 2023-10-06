Иранка стала лауреатом Нобелевской премии мира

Опубликовано: 12:31, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Нобелевской премии

Правозащитнице из Ирана присудили Нобелевскую премию мира. Она удостоена премии за усилия в борьбе за права иранских женщин и в продвижении прав и свобод человека.

Норвежский нобелевский комитет присудил иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади Нобелевскую премию мира, которая в данный момент находится под стражей.

Как сообщает пресс-служба комитета, Мохаммади удостоена премии за усилия в борьбе за права иранских женщин и в продвижении человеческих прав и свобод.

Комитет также посвятил эту премию сотням тысяч жителей Ирана, которые в 2022 году протестовали против дискриминации по половому признаку.

Стоит добавить, что в этом году размер Нобелевской премии составляет порядка $1 млн.