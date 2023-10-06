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Иранка стала лауреатом Нобелевской премии мира

Иранка стала лауреатом Нобелевской премии мира
© Фото: сайт Нобелевской премии
Правозащитнице из Ирана присудили Нобелевскую премию мира. Она удостоена премии за усилия в борьбе за права иранских женщин и в продвижении прав и свобод человека.

Норвежский нобелевский комитет присудил иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади Нобелевскую премию мира, которая в данный момент находится под стражей.

Как сообщает пресс-служба комитета, Мохаммади удостоена премии за усилия в борьбе за права иранских женщин и в продвижении человеческих прав и свобод.

Комитет также посвятил эту премию сотням тысяч жителей Ирана, которые в 2022 году протестовали против дискриминации по половому признаку.

Стоит добавить, что в этом году размер Нобелевской премии составляет порядка $1 млн.

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