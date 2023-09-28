Иран готов отменить визовый режим для туристов из соседних стран

Опубликовано: 14:04, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министерство иностранных дел Ирана совместно с министерством культурного наследия, туризма и ремесел страны работают над отменой визового режима для туристов из соседних стран.

Рост иностранных туристов, готовых посетить Иран, за последние два года после отмены коронавирусных ограничений составил 38%, и это послужило сигналом для отмены визового режима для жителей соседних стран, заявил сегодня министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Эзатолла Заргами.

"Рост туризма в Иране превысил средний мировой рост после пандемии еоронавируса в три раза. Но эта статистика не отражает всех возможностей нашей страны. Мы нацелены на реальный прирост туристов"

- Эзатолла Заргами

В этом направлении ведется активная работа совместно с МИД ИРИ, и с каждым днем туристам из соседних стран предоставляется все больше возможностей, - отметил министр, добавив: главная задача, стоящая перед министерством - добиться трансформации у тех, кто должен продвигать туризм, и эти задачи тоже решаются.

Напомним, по сухопутным границам Иран соседствует с Азербайджаном, Турцией, Арменией, Ираком, Пакистаном, Афганистаном и Туркменией, по морским – с Кувейтом, Бахрейном, Катаром, ОАЭ и Оманом.