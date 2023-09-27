Иран принял первых безвизовых туристов из России

Опубликовано: 9:52, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия и Иран продолжают обмен безвизовыми туристическими группами. В Тегеран прибыли россияне, которые за несколько дней увидят главные достопримечательности Ирана.

В ночь на среду в Тегеран прибыл лайнер с российскими туристами - это первая группа путешественников, прибывшая в Иране в рамках безвизового режима.

Ожидается, что в Иране россияне проведут несколько дней, в программе посещение культурных и туристических достопримечательностей, осмотр исторических памятников, информирует местное агентство IRNA.

Напомним, соглашение о безвизе для групповых туристов между Москвой и Тегераном было подписано в 2021 году, его реализация началась этой осенью. На прошлой неделе в Россию прибыли первые безвизовые гости из Ирана. В группу вошли представители турагентств, они прибыли на Северный Кавказ, чтобы ознакомиться с регионом и составить маршруты для будущих путешественником.