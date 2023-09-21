В России встретили первую безвизовую группу иранских туристов

Представители иранских туристических агентств впервые приехали в Россию по безвизовому режиму, им предстоит знакомство с инфраструктурой Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Сфера туризма становится новой точкой роста для двусторонних отношений с Ираном. Благодаря принимаемым мерам по господдержке туроператоров и введению безвизового режима, мы ожидаем дополнительный турпоток на курорты Северного Кавказа"
- заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров
Делегация с представителями ведущих иранских туристических агентств, возглавляемая председателем совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Ирана Рафии Хорматоллой, приземлилась ночью в аэропорту Минеральные Воды, передает РИА Новости.
Неделю члены делегации будут знакомиться с достопримечательностями Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чечни и Дагестана, где члены иранской делегации встретятся с туроператорами СКФО и поучаствуют в презентации туристических программ региона, рассказали в Минэкономразвития.
Иранских гостей ждут живописные места городов-курортов Кавказских Минеральных Вод - знаменитое подземное озеро "Провал" и парк "Цветник", восхождение на вершину горы Машук, экскурсии по Ессентукам и Кисловодску. В Кабардино-Балкарии гостей ждет экскурсия в Приэльбрусье с посещением курорта "Эльбрус" и подъемом по канатной дороге, в Чечне они осмотрят Ушкалойские сторожевые башни, Нихалоевские водопады, средневековый замок Пхакоч, всесезонный курорт "Ведучи" и мечеть "Сердце Чечни", а в для них пройдет экскурсия по историко-архитектурному комплексу "Цитадель "Нарын-кала", а также историческим кварталам Дербента.