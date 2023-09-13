Россия ждет первых иранских туристов уже через неделю

Опубликовано: 9:38, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Россию 20 сентября прибывает первая, пока тестовая группа иранских туристов, которая отправится в поездку на Северный Кавказ в рамках соглашения между Россией и Ираном о безвизовых туристических групповых поездках.

Уже через неделю, 20 сентября, Россия примет первую, пока тестовую группу туристов из Ирана, которая посетит Северный Кавказ в рамках безвизового группового обмена. В эти же даты аналогичная группа российских туристов может отправиться в Иран, рассказал на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"С Ираном у нас тоже с 1 августа запущен безвизовый групповой туристический обмен. Первая группа поедет 20 сентября из Ирана. Она приедет на территорию Северо-Кавказского федерального округа. Это будет бизнес-миссия, которую организует "Кавказ.РФ". Он вывозит представителей туриндустрии на территорию СКФО, и мы решили объединить усилия и тем самым еще и протестировать механизм с первой группой из Ирана"

- Никита Кондратьев

Готовится и первая групповая поезда в ИРИ такой же группы российских туристов – ожидается, что поездка состоится до конца текущего сентября. Такая же ситуация складывается и с безвизовым групповым обменом с Китаем, рассказал Кондратьев, передает РИА Новости.

"С точки зрения въезда китайских граждан на территорию РФ идет донастройка механизма на национальном уровне с китайской стороны и, надеемся, что уже к концу сентября он заработает. И наши граждане смогут поехать в Китай не только с Дальнего Востока, но и из центральной России. А также китайские группы смогут приезжать на территорию Российской Федерации. Проблема техническая, идет адаптация и настройка механизмов"

- Никита Кондратьев

Напомним, Россия с 1 августа запустила безвизовый групповой туристический обмен с Ираном и Китаем, и если жители приграничных с Поднебесной дальневосточных регионов уже совершают по этой программе до тысячи поездок в сутки, то въезд туристических групп из Китая усложнялся из-за технических сложностей, и лишь недавно Москва и Санкт-Петербург приняли первую такую группу туристов.