В России вырос спрос на туры в Азербайджан

В 2023 году Азербайджан наконец открылся для российских туристов после пандемии, это привело к большому спросу на отдых в республике.
"Страна была закрыта еще в прошлом году, ковидные ограничения долго не снимали. В этом году ощущаем значительный спрос, туристы явно соскучились по направлению"
– компания "Русский Экспресс"
Сейчас для поездки в Азербайджан не требуется иметь сертификат о вакцинации от ковид или сдавать тест, виза также не нужна. С окончанием пляжного сезона туристы стали проявлять больше интереса к экскурсионным турам, а также начали бронировать отдых на горнолыжном курорте Шахдаг.
Проблем с перелетом в Азербайджан из России нет, ряд перевозчиков совершают рейсы из 16 российских городов.
Многие россияне едут в Азербайджан самостоятельно, без содействия турфирм, местное население очень дружелюбно к гостям из России, передает RTN.
"В Азербайджане с большой теплотой относятся к россиянам, помнят и ценят наше общее прошлое. На наш взгляд, продажи сдерживает только недостаточное знание агентствами самого турпродукта"
– "Интурист"