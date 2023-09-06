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В России вырос спрос на туры в Азербайджан

Парк Физули в Баку
© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"
Российские туристы в этом году активно совершали поездки в Азербайджан. Чаще всего россияне выбирают экскурсионные туры.

В 2023 году Азербайджан наконец открылся для российских туристов после пандемии, это привело к большому спросу на отдых в республике.

"Страна была закрыта еще в прошлом году, ковидные ограничения долго не снимали. В этом году ощущаем значительный спрос, туристы явно соскучились по направлению"

– компания "Русский Экспресс"

Сейчас для поездки в Азербайджан не требуется иметь сертификат о вакцинации от ковид или сдавать тест, виза также не нужна. С окончанием пляжного сезона туристы стали проявлять больше интереса к экскурсионным турам, а также начали бронировать отдых на горнолыжном курорте Шахдаг.

Проблем с перелетом в Азербайджан из России нет, ряд перевозчиков совершают рейсы из 16 российских городов.

Многие россияне едут в Азербайджан самостоятельно, без содействия турфирм, местное население очень дружелюбно к гостям из России, передает RTN.

"В Азербайджане с большой теплотой относятся к россиянам, помнят и ценят наше общее прошлое. На наш взгляд, продажи сдерживает только недостаточное знание агентствами самого турпродукта"

– "Интурист"

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