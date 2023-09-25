Ширазские вина: от древности к сегодняшнему дню

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем знаменит Шираз, что за европейский Шираз, где выращивают виноград, легенды Шираза, какое на вкус ширазское вино, как ширазские вина попали в Европу и в Россию – расскажем в этом материале.

Вереницею дни-скороходы идут,

Друг за другом закаты, восходы идут.

Виночерпий! Не надо скорбеть о минувшем.

Дай скорее вина, ибо годы идут.

Строки великого поэта Омара Хайяма хорошо известны российскому читателю. Мастер любил жизнь во всех ее проявлениях и отдавал должное самым изысканным винам своего времени. Но о каком сорте вине идет речь в его поэтическом признании? Можно предположить, что автор пишет о продукции Шираза, которая в древности считалась лучшим вином на Востоке.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем знаменит Шираз?

Город Шираз имеет древнюю и славную историю. Современный Шираз был основан в 693 году Мухаммедом ибн Юсуфом ат-Такафи, братом Омейядского вице-правителя восточной части халифата. Буквально за столетие он превратился в наиболее процветающий город региона и важный экономический и культурный центр страны. Здесь находились большая библиотека, больница, несколько мечетей, базаров, караван-сараев, дворцов и садов. Своим экономическим процветанием Шираз был обязан торговле сельскохозяйственной продукцией, включая виноград, лен, шерсть, розу, фиалку и пальмовую воду. Вино, зерно, золото и серебро направлялись в портовые города региона и распространялись по всему Востоку и за его пределы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где выращивают виноград?

Известно, что вина Шираза выращивались на террасных виноградниках вокруг деревни Холлар. Холлар – местность в долине Загросских гор, недалеко от Шираза на юге современного Ирана. Считается, что виноделие возникло в этом районе еще в доисламский период - 7000 лет назад.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Легенды Шираза

Согласно легенде, приоритет в появлении холларской лозы принадлежит одному из древних мифических царей Ирана Джамшиду, который обнаружил ее целебные свойства после того, как его жена тяжело заболела. Выздоровление было связано с перебродившим виноградным напитком. Убедившись в лечебных свойствах вина, Джамшид привел в этот район поселенцев, которые и основали город Холлар.

По другой, более романтической версии, юная дева решила совершить самоубийство, выпив испорченный осадок, оставшийся от столового винограда. Она потеряла сознание, но на следующее утро проснулась с осознанием того, что стоит жить дальше. Царю было доложено об особых свойствах испорченного виноградного сока. А незадачливая влюбленная оказалась вознаграждена за свое случайное открытие.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое на вкус ширазское вино?

Что касается вкуса древних вин, то можно полагаться только на восторженные отклики современников и высокий, повсеместный спрос на них. Ширазское вино часто продавалось на вес. Его разливали в керамические бутыли и кувшины. Предполагается, что вина преимущественно были белыми и существовали в двух разных вариантах: легкие сухие и сладкие, выдержанные сорта. По отзывам европейских знатоков, сладкие сорта чем-то напоминали более привычный для Запада херес, с ярко выраженными ореховыми нотками. Впрочем, среди двенадцати главных ширазских сортов культивировались не только белые, а из сорта, именовавшегося Дамас, делалось и красное вино.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как ширазские вина попали в Европу?

Проникновению ширазских вин на европейские рынки способствовали события начала XVII столетия. Правитель государства Сефевидов издал фирман от 1616 года, по которому начальники портов Персидского залива должны были оказать содействие английским торговым судам. Фактории английской Ост-Индской компании открываются в Ширазе и Исфагане. Во время одной из аудиенций шах дал представителю Компании новый фирман, по которому компания получила право свободно торговать по всей территории Сефевидского государства.

Но, если в начале XVII века, главным предметом торговли был шелк, то к середине столетия торговые сделки становятся многопрофильными и закупка ширазских вин становится одним из наиболее прибыльных направлений купеческой деятельности.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как ширазские вина попали в Россию?

В Россию персидские вина проникали через Астрахань. Еще при Михаиле Романове "из Персии" в город были привезены первые лозы для церковных вин. Однако столетие спустя Петр повелел высаживать на пробу в Астрахани лозу не ширазских, а рейнских и токайских вин. Впрочем, эксперимент окончился неудачей. Царю-реформатору крайне не понравились полученные подобным образом результаты. Но тут важен сам факт – токайское вино "перебило" географически более близкие ширазские вина.

Хотя персидские вина продолжали ввозиться в Россию и после петровской эпохи (после указа 1779 года о свободном ввозе виноградных вин из Персии в Астрахань астраханского генерал-губернатора Григория Потемкина и губернатора генерала-поручика Якоби), но большого спроса в последующие времена они уже не находили. Вкусы элиты все более европеизировались. Считалось, что ширазское вино, букетом, крепостью и вкусом напоминавшее мадеру и херес, приходилось не совсем по вкусу европейцам.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Европейский Шираз

Тем более что в конце XVIII века в Европе появляется свой Шираз. Само название впервые было зафиксировано в 1781 году в описании виноградников Эрмитажа, при этом написание сорта отличалось от современного - Sira. Как доказали французские ученые на основе генетического анализа, это вино происходит с берегов Роны. Именно с европейским Ширазом с этого времени стало отождествляться качественное сухое вино. Хотя виноделие в Иране развивалось до конца 1970-х годов– в Европе и Новом Свете оно было практически не известно.

И все же на память потомкам остались вдохновенные рубаи Омар Хайяма, прославляющие прекрасное ширазский напиток.