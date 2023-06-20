Грузия стала лидером по поставкам тихих вин в Россию

Опубликовано: 9:55, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские тихие вина заняли первое место по объему поставок в Россию в 2023 году. За последние месяцы грузинские виноделы по этому показателю обогнали прежнего лидера - Италию.

Тихие вина из Грузии вышли на первое место в общем объеме поставок из разных стран в Россию, следует из данных таможенников.

Тенденция наблюдается в последние несколько месяцев, пишет "Коммерсантъ".

С января по май Грузия поставила в РФ 24,15 млн л, а Италия - 23,36 млн л.

Относительно аналогичного периода 2022 года они увеличил импорт на 63% и 31% соответственно.

Поэтому доля грузинских тихих вин составила 19,1%, итальянских - 18,5%.

Отметим, что еще в первом квартале 2023 года Грузия занимала второе место с 13,1 млн л. Хотя уже в этот период импорт грузинских тихих вин подскочил почти в 1,5 раза.

Тихие вина - что это такое?

Название тихие вина - это по сути антоним привычному слову игристые вина. В тихих винах практически нет углекислого газа. Поэтому от такого вина в бокале нет никаких звуков. А вот игристое вино, как известно, издает шипение.