Фестиваль гурийского вина пройдет на западе Грузии

Опубликовано: 23:11, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В селе Хидистави 24 июня откроется винный фестиваль. Посетители смогут приобрести вино и кулинарные шедевры местных производителей.

Село Хидистави Чохатаруского района станет местом проведения фестиваля гурийского вина. Фестиваль откроется 24 июня в 12:00. Цель мероприятия – помочь развитию виноделия в республике, продемонстрировав всю вкусовую палитру гурийских вин любителям данного напитка.

Место проведения фестиваля было выбрано неслучайно: прежнее название села Хидистави – Оцхана, ставшее названием для местного вина "Оцханури Сапере".

Гостей фестиваля ждет ярмарка, где можно будет попробовать различные виды гурийских вин, и выставка-продажа местной кулинарии.

Зрелищное и музыкальное сопровождение фестиваля обеспечат местные танцоры и Кутаисский духовой оркестр. Вход свободный.