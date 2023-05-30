Россияне в 2022 году чаще, чем в 2021 году приобретали грузинские вина, сообщается на портале Роскачество по итогу исследования специалистов "Винного гида России".
Продажи грузинского вина в России за год выросли на 20%. В средней ценовой категории грузинское вино - основной конкурент российского продукта. При этом обычно вино из Грузии стоит дороже, чем отечественное.
"Грузия занимает около 10% в общем объеме продаж федеральных сетей и более чем в пять раз уступает продажам российского вина, однако по этой категории вин мы отметили очевидный рост продаж, на фоне снижения интереса к винам из стран дальнего зарубежья"
– глава "Винного гида России" Олеся Буняева
Французские вина в прошлом году россияне покупали на 12% реже, похожая ситуация и с продажами итальянского и испанского вина.