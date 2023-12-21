Теракт в Кермане: одним из смертников был гражданин Таджикистана

Гражданин Таджикистана был одним из смертников, осуществивших теракт в Кермане. Ранее сообщалось о задержании ряда лиц, причастных к взрывам в городе в Иране.

Пресс-служба Минразведки Ирана раскрыла личность одного из исполнителей террористического акта в городе Керман на юго-востоке страны.

По данным ведомства, одним из смертников, который устроил взрыв во время траурных мероприятий в день годовщины гибели генерала Касема Сулеймани, оказался выходцем из Таджикистана.

Ранее замглавы иранского МВД заявил, что теракт в Кермане осуществили два террориста-смертника. По его словам, если личность первого установлена, то второго в настоящее время нет.

Напомним, власти Ирана поймали 11 подозреваемых во взрывах в иранском городе. Также был найден дом, в котором жили смертники. В ходе обысков обнаружены бомбы и пояса со взрывчаткой.

По последним данным, в результате теракта погибли 89 человек.