Теракт в Кермане: задержаны 11 террористов, найдены новые бомбы

Власти Ирана предоставили подробную информацию о том, сколько человек удалось задержать в рамках расследования дела о двойном теракте в Кермане. Представлены и результаты обысков.

Более десяти лиц, которые могут причастны к теракту на акции памяти Касема Сулеймани, были пойманы в Иране. Соответствующее заявление сделало Минразведки Исламской Республики.

В общей сложности было схвачено 11 подозреваемых, передает Tasnim.

Кроме того, в рамках следственных мероприятий в Кермане нашли дом, где жили смертники. В жилище прошел обыск, во время которого были найдены бомбы и пояса со взрывчаткой, которые могли в любой момент быть пущены террористами в дело.

Агентство Fars со ссылкой на МВД добавило, что правоохранители нашли "важные улики".

Министерство также назвало последние данные по жертвам и раненым в результате теракта. Погибли 89 человек, в том числе 12 граждан Афганистана. Жертвами террористической атаки стали в том числе девять детей до 10 лет, а также 30 молодых людей, не достигших 18-летия.