Теракт в Иране: задержаны несколько подозреваемых

Власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, которые могут быть причастны к теракту в Кермане. Жертвами этой атаки стали почти 90 человек.

Возможные террористы, устроившие два взрыва на мероприятии памяти Касема Сулеймани, схвачены иранскими силовиками. Об их поимке рассказал глава МВД ИРИ – Ахмад Вахиди.

По его словам, в руках у правоохранителей оказались "некоторые агенты", причастные к нападениям в Кермане.

Как пишет ИРНА, министр пообещал, что детали задержаний озвучат представители разведки.

Напомним, ранее ответственность за теракт, унесший жизни 89 человек, взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГИЛ.