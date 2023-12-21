Иран пообещал наказать виновных в теракте в Кермане

МВД Ирана дало обещание ответить тем, кто совершил теракт во время поминальной службы в провинции Керман.
Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил, что власти республики накажут виновных за совершение теракта в Кермане.
Он также отметил, что взрывы, которые были совершены, это результат заговоров, продолжающихся до сих пор.
«Иранские силы безопасности, как можно скорее, дадут сокрушительный и решительный ответ тем, кто несет ответственность за взрывы»
- Ахмад Вахиди
По данным министра МВД сейчас обстановка в провинции остается под контролем ведомства.
Теракт в Кермане был совершен накануне во время проведения поминальной церемонии в годовщину смерти одного из главнокомандующих «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. В результате двух взрывов жертвами стали 103 человека, 141 человек получили ранения различной степени тяжести.
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