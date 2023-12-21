Иран пообещал наказать виновных в теракте в Кермане

МВД Ирана дало обещание ответить тем, кто совершил теракт во время поминальной службы в провинции Керман.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил, что власти республики накажут виновных за совершение теракта в Кермане.

Он также отметил, что взрывы, которые были совершены, это результат заговоров, продолжающихся до сих пор.

«Иранские силы безопасности, как можно скорее, дадут сокрушительный и решительный ответ тем, кто несет ответственность за взрывы»

- Ахмад Вахиди

По данным министра МВД сейчас обстановка в провинции остается под контролем ведомства.

Теракт в Кермане был совершен накануне во время проведения поминальной церемонии в годовщину смерти одного из главнокомандующих «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. В результате двух взрывов жертвами стали 103 человека, 141 человек получили ранения различной степени тяжести.