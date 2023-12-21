Иран объявил траур по погибшим в теракте

Завтра в Иране по всей стране объявлен день траура по погибшим в теракте в иранском Кермане 103 шехидам, сообщает официальный сайт президента ИРИ.

Правительство Ирана объявило завтрашний день, четверг, 4 января, днем всеобщего траура в стране после теракта, в котором погибли 103 человека, передает официальный сайт президента исламской республики.

"После мученической гибели и ранения десятков соотечественников в результате преступного террористического акта в Кермане правительство объявило завтрашний день днем траура по всей стране"

- официальный сайт президента Ирана

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня в иранском Кермане на одной из дорог, ведущих к городскому кладбищу Гользар-э Шахада, прогремели от двух до четырех взрывов, жертвами которых, по последним данным, стали 103 человека. Взрывы прогремели в тот момент, когда на могиле генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани при большом стечении людей проходила поминальная церемония. Число пострадавших при взрывах составило 211 человек,