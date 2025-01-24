Вестник Кавказа

Лаврова ждут на следующей неделе в Турции

Лаврова ждут на следующей неделе в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через пять дней Анталья примет четвертый по счету Дипломатический форум. Ожидается, что его посетит руководитель российского внешнеполитического ведомства.

В Турции рассчитывают, что глава МИД России поучаствует в Дипломатическом форуме, который состоится в конце следующей недели. Об этом поведал 6 апреля диписточник в Анкаре.

"Ожидаем участия (министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова – прим. ред)"

– дипломатический источник

Четвертый по счету Дипломатический форум состоится в турецкой Анталье 11-13 апреля. В нынешнем году его темой стало "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".

Напомним, предыдущий визит руководителя российского внешнеполитического ведомства в Турцию состоялся в двадцатых числах февраля. В рамках поездки он провел переговоры с местным коллегой Хаканом Фиданом. Одними из главных тем обсуждения двух министров стали двусторонние отношения, а также ситуации в Сирии и Украине.

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