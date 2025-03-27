Вестник Кавказа

Критерии запрета партий могут расширить в Грузии

Критерии запрета партий могут расширить в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии хотят наградить Конституционный суд дополнительными полномочиями запрета партий. "Мечта" уже озвучила новые критерии запрета и обратилась с этой идеей к парламенту.

Конституционный суд (КС) может получить дополнительные полномочия запрета партий в Грузии. С предложением расширить критерии запрета к парламенту республики обратилась правящая партия "Грузинская мечта".

На сегодняшний день КС республики может запрещать партии, которые нацелены на смену конституционного строя, а также угрожают территориальной целостности и независимости страны.

Кроме того, под запрет могут попасть партии, создающие вооруженные формирования, пропагандирующие войну или насилие, разжигающие вражду на национальной, религиозной или социальной почве.

В "Мечте" выступают за то, чтобы у суда была возможность запрещать партию, если ее цель, деятельность или состав соответствуют одной из партий, которая уже находится под запретом.

По мнению законодателей, это необходимо сделать, чтобы у запрещенных партий не было возможности продолжать свою деятельность под новым названием.

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