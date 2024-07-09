В Иране пообещали добиться суда над организаторами убийства Сулеймани

Иран не оставляет попыток добиться суда над людьми, стоявшими за убийством Касема Сулеймани, сообщил врио главы МИД ИРИ. Убийство генерала КСИР произошло более четырех лет назад.

Иран собирается добиваться суда над всеми, кто стоял за убийством Касема Сулеймани. Такое заявление сделал 17 июля врио главы МИД ИРИ в ходе интервью телеканалу CNN.

"Я недвусмысленно сказал вам, что мы прибегнем к юридическим и судебным процедурам и механизмам на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и [разработчиков плана] убийства генерала Сулеймани из числа военных"

– Али Багери Кани

Он заметил, что США открыто заявили об убийстве высокопоставленного иранского военачальника.

"Так что заниматься этим вопросом - наше естественное право, и те, кто обвиняется по этому делу, должны предстать перед справедливым судом"

– руководитель ведомства

Напомним, накануне CNN сообщил со ссылкой на источники, что покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа готовило руководство Ирана.