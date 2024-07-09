В Иране пообещали добиться суда над организаторами убийства Сулеймани

Иран собирается добиваться суда над всеми, кто стоял за убийством Касема Сулеймани. Такое заявление сделал 17 июля врио главы МИД ИРИ в ходе интервью телеканалу CNN.
"Я недвусмысленно сказал вам, что мы прибегнем к юридическим и судебным процедурам и механизмам на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и [разработчиков плана] убийства генерала Сулеймани из числа военных"
– Али Багери Кани
Он заметил, что США открыто заявили об убийстве высокопоставленного иранского военачальника.
"Так что заниматься этим вопросом - наше естественное право, и те, кто обвиняется по этому делу, должны предстать перед справедливым судом"
– руководитель ведомства
Напомним, накануне CNN сообщил со ссылкой на источники, что покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа готовило руководство Ирана.