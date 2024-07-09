Вестник Кавказа

США нашли следы Ирана в покушении на Трампа

Дональд Трамп
© Фото: соцсети Дональда Трампа
Покушение на Трампа готовили иранские власти, отмечает телеканал CNN. По его информации, их целью также был экс-госсекретарь Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты на протяжении последних недель получили разведданные о подготовке властями Ирана покушения на Дональда Трампа. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

При этом никаких фактов, доказывающих связь Томаса Мэттью Крукса, который стрелял в экс-президента на предвыборном митинге, с упомянутым планом нет, отмечает телеканал.

По его данным, иранское руководство также планировало покушение на экс-госсекретаря Майка Помпео.

Кроме того, источники обращают внимание на то, что Секретная служба США не раз призывала Трампа временно отказаться от любых митингов на открытом воздухе.

Напомним, ранее иранские власти заявляли о готовности отомстить США за убийство в 2020 году командующего КСИР Касема Сулеймани. Пост американского президента на тот момент занимал Дональд Трамп.

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