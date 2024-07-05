США предъявили Ирану новые санкции

Госдепартамент США сегодня объявил о новых санкциях в отношении иранской исследовательской компании Hakiman Shargh, которая, по мнению Вашингтона, занимается разработкой химического оружия.

США объявили о новых санкциях в отношении иранских исследовательских компаний – на этот раз Вашингтон нашел криминал в работе иранской компании Hakiman Shargh, которая якобы была причастна к разработке химического оружия, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского дипломатического ведомства.

Фирма "была задействована или пыталась быть задействованной в транзакциях", якобы направленных на поддержку "распространения Ираном оружия массового уничтожения", передает ТАСС.

Как всегда, обвинения американских дипломатов вески, но беспочвенны – заявление Госдепа не подтверждается никакими доказательствами, однако внешнеполитическое ведомство заверяет, что власти США "продолжат противостоять попыткам иранского режима разрабатывать химическое оружие".

Как следствие, иранские активы в США вновь будут заморожены, а американским компаниям будет запрещено ведение бизнеса с этой компанией.