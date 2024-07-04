Израиль и США ужесточат Ирану санкции

США и Израиль условились усилить санкционное давление на Иран для сворачивания иранской ядерной программы. В Израиле подчеркнули, что Иран – противник свободного мира.

Глава МИД Израиля по итогам переговоров с главой Минфина США заявил о том, что стороны пришли к договоренности нарастить темпы работы над усилением санкционного давления на Иран.

"Важная встреча с министром финансов США Джанет Йеллен. Я поблагодарил ее за американскую поддержку Израиля и вновь рассмотрел деятельность Ирана в качестве лидера оси зла против Израиля, США и всего свободного мира"

– Исраэль Кац

Также глава еврейского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что санкции против Тегерана усилят все страны Запада. Цель – сворачивание иранской ядерной программы, указал израильский министр.