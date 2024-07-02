Вестник Кавказа

Президент Ирана пообещал ХАМАС поддерживать палестинцев

Президент Ирана пообещал ХАМАС поддерживать палестинцев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Радикалы ХАМАС сообщили о том, что новый иранский лидер будет и далее поддерживать палестинцев. По его словам, это его «гуманитарная обязанность».

Палестинские радикалы ХАМАС опубликовали в соцсетях пост о том, что новый глава Ирана дал обещание поддерживать палестинцев в Секторе Газа.

Со слов радикалов, избранный лидер ИРИ будет оказывать поддержку народу палестины до тех пор, пока тот не достигнет всех поставленных задач.

Также в ХАМАС отметили, что президент Ирана выразил благодарность главе радикального движения по случаю того, что он поздравил его с победой на выборах. Также он заверил собеседника в том, что ХАМАС одержит победу над Израилем.

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