Президент Ирана пообещал ХАМАС поддерживать палестинцев

Радикалы ХАМАС сообщили о том, что новый иранский лидер будет и далее поддерживать палестинцев. По его словам, это его «гуманитарная обязанность».

Палестинские радикалы ХАМАС опубликовали в соцсетях пост о том, что новый глава Ирана дал обещание поддерживать палестинцев в Секторе Газа.

Со слов радикалов, избранный лидер ИРИ будет оказывать поддержку народу палестины до тех пор, пока тот не достигнет всех поставленных задач.

Также в ХАМАС отметили, что президент Ирана выразил благодарность главе радикального движения по случаю того, что он поздравил его с победой на выборах. Также он заверил собеседника в том, что ХАМАС одержит победу над Израилем.