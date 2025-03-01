Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло утром окраины Тбилиси

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Около грузинской столицы сегодня утром произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали его около четырех часов назад.

Утром 6 апреля вблизи Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале Центра сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 4 км от Тбилиси примерно в 08:06 по местному времени (07:06 мск).

Их очаг располагался на глубине 24 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее на этой неделе было зафиксировано землетрясение на армяно-грузинской границе. Его очаг располагался на территории Армении всего в нескольких километрах от границы двух стран. Сейсмособытие было зарегистрировано в обеденное время, около 14:00 (13:00 мск). В результате землетрясения никто не пострадал.

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