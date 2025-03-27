Вестник Кавказа

Два подрыва на армянских минах произошли в Агдаме и Джебраиле

Два подрыва на армянских минах произошли в Агдаме и Джебраиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Азербайджане подорвались на минах сразу несколько человек. Один из случаев произошел в Джебраильском районе, а второй – в Агдамском.

В Азербайджане 6 апреля произошло сразу два минных инцидента. Об этом информирует Агентство по разминированию республики (ANAMA).

Один из них случился в селе Мехдили Джебраильского района. Выполняя служебные обязанности, там подорвался на мине Гейдар Ханкишиев 1991 года рождения. Пострадавшего немедленно эвакуировали в районную больницу. Ему пришлось ампутировать часть правой ноги. В настоящее время врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Второй эпизод был зафиксирован в селе Галайчылар в Агдамском районе. В результате взрыва противопехотной мины пострадал житель населенного пункта Сабухи Мамедов 1983 года рождения. Он был доставлен в медучреждение.

После двух этих инцидентов в ANAMA, МВД и Генеральной прокуратуре в очередной раз предупредили граждан соблюдать меры безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности и стараться не посещать незнакомые территории.

Еще один случай подрыва на мине произошел на этой неделе в селе Чеменли в Агдамском районе. Там пострадал пастух, оказавшийся во время выпаса скота на территории, на которой пока не проводились работы по разминированию. Мужчина получил ранение ноги, его госпитализировали.

Участившиеся подрывы актуализируют проблему минного террора Армении, продолжающего угрожать безопасности граждан Азербайджана и спустя 4,5 года после окончания Карабахской войны. В частности, на днях в ANAMA рассказали, что за март текущего года на освобожденных территориях Азербайджана удалось найти и ликвидировать 436 мин. Общая площадь очищенной местности составляет 4,5 тыс га.

Всего с момента завершения войны в Азербайджане очистили 180 тыс га территории. За это время специалисты обнаружили 56 тыс мин и 121 тыс взрывоопасных предметов.

Ранее на этой неделе в МИД Азербайджана поведали, что точность карт минных полей, предоставленных Арменией, составляет всего 25%.

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