Нетаньяху вылетает в США

Израильский премьер прилетает сегодня в столицу Соединенных Штатов. В рамках поездки он проведет переговоры с главой Белого дома.

В воскресенье, 6 апреля, премьер-министр Израиля прилет в Соединенные Штаты. Об этом рассказали в канцелярии главы израильского кабмина.

Одной из тем, на которые Биньямин Нетаньяху намерен поговорить с американским лидером Дональдом Трампом, станут введенные на днях пошлины на импорт зарубежных товаров.

"Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду"

– канцелярия премьера

Там подчеркнули, что глава израильского кабмина станет первым иностранным лидером, с которым глава Белого дома проведет встречу после введения пошлин. Там напомнили, что он также был первым, с кем встретился Трамп после возвращения на президентский пост.

Напомним, Вашингтон объявил о введении пошлин на зарубежный импорт в минувшую среду. Они затрагивают 185 стран.