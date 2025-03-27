Пошлины США обсудят президент и правящая партия в Турции

В начале следующей недели президент Турции и правящая Партия справедливости и развития обсудят вопрос повышения пошлин США. Об этом сообщают информированные источники.
По их данным, встреча главы государства с членами партии пройдет уже завтра, 7 апреля, передает CNN Turk.
"В понедельник после месячного перерыва президент Эрдоган встретится с членами Центрального исполнительного комитета своей партии. Ожидается, что на повестке дня будут также стоять вопрос о 10%-ной дополнительной таможенной пошлине, которую США введут в отношении Турции"
– телеканал CNN Turk
Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен поговорить о пошлинах с США в мае. Согласно данным газеты Milliyet, существует вероятность, что они будут вводиться постепенно.