Вестник Кавказа

Пошлины США обсудят президент и правящая партия в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Эрдоган поговорит с членами правящей партии о новых американских пошлинах. Они затронули почти две сотни государств, включая Турцию.

В начале следующей недели президент Турции и правящая Партия справедливости и развития обсудят вопрос повышения пошлин США. Об этом сообщают информированные источники.

По их данным, встреча главы государства с членами партии пройдет уже завтра, 7 апреля, передает CNN Turk.

"В понедельник после месячного перерыва президент Эрдоган встретится с членами Центрального исполнительного комитета своей партии. Ожидается, что на повестке дня будут также стоять вопрос о 10%-ной дополнительной таможенной пошлине, которую США введут в отношении Турции"

– телеканал CNN Turk

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен поговорить о пошлинах с США в мае. Согласно данным газеты Milliyet, существует вероятность, что они будут вводиться постепенно.

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