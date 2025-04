Фестиваль цветения сакуры с размахом прошел в Тбилиси

Праздник в честь цветения сакуры традиционно прошел в Тбилиси. В программу вошли ярмарка японских товаров, мастер-класс по приготовлению суши и особые мастер-классы для детей. А главным "героем" фестиваля стала цветущая сакура.

Столица Грузии приняла фестиваль цветения сакуры в Ботаническом саду под названием Sakura Blossom in the National Botanical Garden of Georgia, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

Событие организовано Национальным ботаническим садом Грузии при поддержке мэрии Тбилиси и посольства Японии в Грузии.

© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“

Фестиваль длился два дня с 5 по 6 апреля. В субботу состоялось открытие, на котором традиционную чайную церемонию провел мастер из Японии Тошико Онери. В тот же день состоялся и мастер-класс по изготовлению суши.

Оба дня работала ярмарка японских товаров. На ней можно было приобрести японские книги, украшения ручной работы, национальный напиток сакэ и подкрепиться фирменными японскими сладостями.

© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“

Для детей на фестивале были организованы мастер-классы, на которых они, среди прочего, могли сделать себе бумажную корону в японском стиле.

Вход на фестиваль был открыт для всех желающих. Необходимо было лишь приобрести билет в сам Ботанический сад: взрослый билет стоит 4 лари (около 130 рублей).

© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“

Стоит отметить, что фестиваль произвел фурор у жителей и гостей Тбилиси. В оба дня в Ботанический сад стояла огромная очередь, а сам праздник был полон посетителей.

Дни цветения сакуры проходят в Тбилиси при поддержке посольства Японии в Грузии уже в пятый раз. Первое такое мероприятие состоялось в 2020 году – тогда в Ботаническом саду посадили более сотни саженцев сакуры.