Зачем Иран провел военные учения «Могущество великого Пророка-19»?

У побережья южных иранских провинций Бушер и Хузестан завершились крупномасштабные учения иранских Военно-морских сил корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Могущество великого Пророка-19». Какие передовые технологии Тегеран использовал в ходе маневров, зачем их проводил, и как на учения отреагировали в мире?

Искусственный интеллект маневров

Кульминацией учений стал успешный запуск ракет, оснащенных системами искусственного интеллекта. Ракеты Qaem и Almas были выпущены с современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Mohajer 6 и Ababil 5. Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири высоко оценил модернизацию систем и оборудования элитных иранских подразделений:

Мы с гордостью демонстрируем нашу способность защищать безопасность нашего государства, используя достижения в области высоких технологий.

Применение ракет разных классов

Особое внимание в рамках учений было уделено использованию ракетных систем, включая баллистические ракеты и ракеты класса «земля-земля». Наступательная ракета была выпущена со стратегического военного корабля «Шахид Сулеймани», который считается одним из символов иранского флота и носит имя Касема Сулеймани.

Кроме того, в ходе маневров было проведено успешное уничтожение летающих целей противника с применением ракетных систем Kowsar 222, которые продемонстрировали высокую точность и боевую мощь, что стало результатом модернизации оборонного комплекса.

Зачем Иран проводил маневры?

Учения проводились в северной и центральной части стратегически важных вод Персидского залива. Это морское пространство имеет исключительную значимость не только для Ирана, но и для всего региона, а также для стран, вовлеченных в международные перевозки нефти и газа. Тангсири отметил, что одной из главных целей мероприятий стала отработка координации и повышение готовности КСИР вести боевые действия и отпор «любым авантюристическим действиям со стороны врагов».

Интерес военного руководства Ирана к развитию технологий, основанных на искусственном интеллекте, говорит о стремлении к расширению возможностей на фоне геополитической напряженности. В условиях сложной международной ситуации внедрение современных систем вооружения, в частности БПЛА и умных ракет, дает значительное стратегическое преимущество.

Реакция мира на иранские маневры

Военные учения у южных берегов Ирана вызвали беспокойство международного сообщества, ведь Персидский залив — не только важный коридор для транспортировки энергоресурсов, но и зона, часто выступающая ареной для международного соперничества и демонстрации силы.