Военные корабли Ирана отправятся с дружественным визитом в ОАЭ

Иранские ВМС и КСИР хотят направить группу военных кораблей в ОАЭ. В Исламской Республике пояснили, что это будет дружественный визит.

Иран намерен направить четыре боевых корабля в ОАЭ. Об этом пишут иранские средства массовой информации со ссылкой на командующего военно-морскими силами КСИР.

Алиреза Тангсири обратил внимание на то, что это будет первый такого рода морской визит в ОАЭ, сообщает агентство Tasnim.

Помимо этого, командующий ВМС КСИР поведал о планах провести совместные с Ираком военные учения. Он добавил, что аналогичные учения уже проводились с Оманом.

Напомним, отношения Ирана и ОАЭ испортились после нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, произошедшего в 2016 году. Стороны отозвали своих послов. В 2022-2023 годах посол ОАЭ снова приступил к исполнению своих обязанностей в Иране, а иранский посол вернулся в ОАЭ.