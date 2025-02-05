Вестник Кавказа

Две машины столкнулись лоб в лоб на Ставрополье – есть раненые

Две машины столкнулись лоб в лоб на Ставрополье – есть раненые
© Фото: ГАИ Ставропольского края
Люди пострадали в лобовом столкновении в Георгиевском районе, рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края. Ранее оба водителя нарушили ПДД более 60 раз.

Крупная авария случилась в Георгиевском районе – обе столкнувшиеся машины серьезно повреждены, есть пострадавшие, сообщает ГАИ Ставрополья.

ДТП произошло накануне в 11 часов. Местный житель, мужчина 20 лет, ехал на "ВАЗ-2107" по трассе и в какой-то момент выехал на "встречку", где столкнулся с "Ниссаном", двигавшимся ему навстречу. За рулем иномарки был житель Георгиевска, мужчина 43 лет.

В результате столкновения оба водителя пострадали и были госпитализированы. Однако, как подчеркнули в ГАИ, серьезных травм они не получили, так как были пристегнуты.

"Установлено, что водитель отечественного автомобиля имеет стаж вождения около полутора лет, за это время привлекался к административной ответственности привлекался 9 раз за различные нарушения ПДД, а водитель иномарки – 53 раза"

– ГАИ

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Две машины столкнулись лоб в лоб на Ставрополье – есть раненые
© Фото: ГАИ Ставропольского края
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