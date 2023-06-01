Вестник Кавказа

Десятки одинаковых машин задержали в Узбекистане из-за смертельного ДТП

Десятки одинаковых машин задержали в Узбекистане из-за смертельного ДТП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Органы внутренних дел Намангана задержали несколько десятков черных автомобилей одной и той же марки, чтобы найти водителя, сбившего пожилого пешехода и уехавшего с места аварии.

Жителя Намангана, устроившего смертельное ДТП, в результате которого погиб человек, удалось найти после задержания нескольких десятков машин, подобных той, на которой была совершена авария, рассказали в областном УБДД УВД.

Случай получил резонанс после того, как в интернете распространилось видео, на котором запечатлены множество черных Chevrolet Lacetti (Gentra) на стадионе.

Правоохранители сообщили, что накануне примерно в 6:40 по местному времени черная Gentra наехала на 67-летнего пешехода, переходившего проезжую часть на зеленый свет. После ДТП машина остановилась, но водитель не вышел, а снова тронулся и покинул место трагедии.

От полученных травм пешеход умер на месте аварии.

Было открыто уголовное дело. Чтобы найти водителя, стражи порядка задерживали черные Gentra и проверяли их, после чего возвращали владельцам.

Вскоре подозреваемый был задержан – им оказался житель Намангана 1997 г.р. Он пояснил, что покинул место аварии от страха, и заявил, что раскаивается.

Правоохранители выразили благодарность всем, кто помогал в поиске.

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