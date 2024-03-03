Вестник Кавказа

Пожар на газопроводе Бухара-Урал ликвидируют в Узбекистане

Пожар на газопроводе Бухара-Урал ликвидируют в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП случилось сегодня утром на магистральном газопроводе Бухара-Урал в Узбекистане: утечка газа спровоцировала мощный пожар. Специалисты устраняют последствия аварии.

Газопровод горит в Бухарской области Узбекистана, подробности рассказали в региональном управлении по ЧС.

Авария случилась сегодня утром, в 11:26 по местному времени (9:26 мск). Утечка случилась на магистральном газопроводе Бухара-Урал, а точнее на 106-м его километре.

Уточняется, что в месте аварии газопровод проходит под землей. Эта точка удалена от ближайшего населенного пункта на 40 км.

Уже через четыре минуты специалисты сумели перекрыть задвижки, после этого из трубы выходил только тот газ, который остался в трубе после перекрытия, он и горел во время пожара. После того, как весь газ прогорит, будет начат ремонт трубы.

В результате никто не пострадал, передает Газета.uz.

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