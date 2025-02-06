Вестник Кавказа

Двух молодых мошенниц поймали в Кизилюрте

Двух молодых мошенниц поймали в Кизилюрте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кизилюрте задержали двух девушек, их подозревают в мошенничестве. Собраны материалы для принятия процессуального решения.

Сотрудники кизилюртовской полиции поймали в городе двух местных молодых девушек, которые занимались мошенничеством, пишет пресс-служба дагестанского МВД.

В ведомстве заявили, что задержанные через социальные сети обманули двух других девушек под предлогом сдачи квартиры. Пострадавшие лишились 10 тыс рублей.

В ходе разбирательств подозреваемые сказали, что они сами живут в посуточной квартире и решили таким способом "подзаработать", написав о сдаче жилья на длительный срок.

Ничего не подозревающие квартиросъемщицы передали девушкам по 5 тыс рублей. Те, в свою очередь, съехали в другое жилое помещение и перестали выходить на связь.

В министерстве подчеркнули, что по данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

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