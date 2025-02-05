Замглавы села незаконно выдала участок земли в Дагестане

В Дагестане расследуют уголовное дела в отношении замглавы одного из сел республики. Женщину подозревают в повышении полномочий.
Заместитель главы села в Дагестане стала фигурантом уголовного дела. Об этом сказано в сообщении СУ СКР по республике.
В пресс-службе отметили, что женщина подозревается в превышении полномочий. Следствие предполагает, что она незаконно выдала участок земли.
"Подозреваемая, исполняя обязанности главы муниципального образования, незаконно вынесла постановление о безвозмездном предоставлении местному жителю земельного участка, расположенного в селе Кули и находящегося в муниципальной собственности, для ведения крестьянско-фермерского хозяйства"
– СУСК
Дело расследуется по ч.2 ст.286 УК РФ.