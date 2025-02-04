Вестник Кавказа

Сын экс-главы района в Дагестане участвовал в нападении на полицейского

Сын экс-главы района в Дагестане участвовал в нападении на полицейского
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане арестовали сына экс-главы района. В ночь на 9 февраля трое мужчин напали на сотрудника полиции и открыли по нему стрельбу.

Один из трех подозреваемых в нападении на сотрудника правоохранительных органов в дагестанском Дербенте арестован на 2 месяца, заявила глава пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

Она уточнила, что речь идет Сандро Шихмагомедове, который является сыном ранее судимого бывшего руководителя Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова.

"Дербентский городской суд избрал в отношении уроженца Табасаранского района меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 9 апреля 2025 года включительно"

- Зарема Мамаева

Кроме того, стало известно, что еще двое участников нападения на сотрудника полиции отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, в ночь на 9 апреля в Дербенте Сандро с друзьями напал на полицейского. Они его избили, а потом – отобрали оружие и совершили не менее 8 выстрелов. Сотрудника госпитализировали.

Все трое спустя время были задержаны. Позже правоохранительные органы заявили, что среди пойманных оказался сын экс-главы района.

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