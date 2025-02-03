Задержаны подозреваемые в стрельбе в полицейского в Дагестане

В Дагестане выявлены и задержаны лица, участвовавшие в нападении на полицейского. Один из злоумышленников нанес несколько огнестрельных ранений правоохранителю.

По делу о посягательстве на жизнь полицейского в Дербенте задержаны трое подозреваемых, информирует СУ СК РФ по Дагестану.

Нападение случилось этой ночью, в полицейского стреляли из его же оружия, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

В следственном управлении сообщили о том, что проведено задержание подозреваемых, по факту открыто уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербенту по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия)"

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Согласно версии следователей, подозреваемые напали на сотрудника МВД и избивали его, затем выхватив табельное оружие полицейского сотрудника один из нападавших произвел несколько выстрелов в свою жертву.