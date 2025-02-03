Вестник Кавказа

В Дагестане неизвестный стрелял в полицейского

В Дагестане неизвестный стрелял в полицейского
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудник полиции был тяжело ранен в Дербенте минувшей ночью. Огонь по правоохранителю открыл неизвестный. Пострадавшему проводится операция.

В Дагестане в ночь на воскресенье неизвестный стрелял в сотрудника полиции, последний госпитализирован, поделились информацией в силовых структурах республики.

"Ночью в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей"

– сообщение

Правоохранитель находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован в центральную городскую больницу Дербента. Пострадавшего оперируют, добавил собеседник РИА Новости из силовых структур.

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