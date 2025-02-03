Замуровавшего квартиру женщины депутата задержали в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане провели обыски в местах проживания депутата, построившего ТЦ вокруг жилья жительницы республики. Сам депутат задержан.
В Дагестане задержан депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров.
Об этом рассказали в силовых структурах региона, передает ТАСС.
"По местам проживания Ровшана Омарова прошли обыски, он задержан. Подозревается в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории республики"
– представитель силовых структур
Ранее сообщалось, что депутат решил возвести торговый центр вместо четырехэтажного дома. Он выкупил почти весь дом, однако одна из его жительниц отказалась продавать свое жилье. В итоге ТЦ все равно был построен, а квартира женщины оказалась "замурованной" внутри здания.