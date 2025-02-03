Вестник Кавказа

Замуровавшего квартиру женщины депутата задержали в Дагестане

Замуровавшего квартиру женщины депутата задержали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане провели обыски в местах проживания депутата, построившего ТЦ вокруг жилья жительницы республики. Сам депутат задержан.

В Дагестане задержан депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров.

Об этом рассказали в силовых структурах региона, передает ТАСС.

"По местам проживания Ровшана Омарова прошли обыски, он задержан. Подозревается в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории республики"

– представитель силовых структур

Ранее сообщалось, что депутат решил возвести торговый центр вместо четырехэтажного дома. Он выкупил почти весь дом, однако одна из его жительниц отказалась продавать свое жилье. В итоге ТЦ все равно был построен, а квартира женщины оказалась "замурованной" внутри здания.

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